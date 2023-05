Volley, Play Off Serie C: Conad Lecce sfida Potenza

LECCE – Conto alla rovescia per la Conad Lecce Volley impegnata domani nel primo turno dei play off di serie C. Il percorso per la promozione non sarà certo una passeggiata per la formazione leccese, cosi come per le altre compagini, nessuna escluso. Il programma stilato dalla Federazione, infatti non prevede la promozione diretta alla serie B; Tricase e Cus Bari, capoliste dei gironi A e B si affronteranno in una prima fase con gara di andata (il 14 maggio) e di ritorno ( 20 maggio) con eventuale spareggio da giocare in casa della migliore classificata ( il 27 maggio) Otto invece le squadre sorteggiate dal secondo al quinto posto che parteciperanno alla seconda fase della pool promozione.

Oltre alla Conad Lecce sono pronte a giocarsi la chance promozione anche il Ruffano, l’Ugento, il Terlizzi e il Triggiano, lo Squinzano e l’Andria. Anche in questo caso, sono previste gare di andata e di ritorno con lo spareggio di un set supplementare da giocare in casa della migliore classificata. Le quattro squadre vincenti si scontreranno in una terza fase da giocare il 27 maggio con ritorno il 30 maggio.

Per i giallorossi il primo step da superare nel primo turno previsto per domani alle 19 presso il Palaventura di P.za Palio è il Giokids Virtus Potenza squadra battuta nella finale di Coppa Puglia, particolare importante che non cancella tuttavia le qualità di una formazione molto attrezzata e con elementi di grande esperienza. La settimana di lavoro ha senza dubbio rafforzato la preparazione tecnica e tattica leccesi pronti a scendere in campo senza timori riverenziali. “Potenza è una squadra forte, confida Fabio Saccomanno tecnico della Conad” e siamo consapevoli di dare il meglio di noi per superarli”.

Appuntamento quindi da non perdere quello di domani. I giallorossi saranno poi impegnati per la gara di ritorno sul campo esterno del Potenza mercoledi 17 maggio.