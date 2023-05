Taranto, Antonini piace in B: calciomercato in movimento

TARANTO – Il Taranto lavora per costruire il futuro, sempre nel campionato di serie C, girone C. Sono giorni, questi, delicati e importanti, ma sicuramente di riflessione.

Sul fronte calciomercato in uscita, ci sono più club interessati a Matias Antonini: il difensore ionico, dopo un campionato fantastico con la maglia rossoblù, piace ed è corteggiato da più società. Si tratterebbe del Catanzaro, neopromosso in B, e del Modena. Una cosa è certa, però, il calciatore verrà ceduta solo per un’offerta vantaggiosa.

Intanto, si è in attesa della firma della riconferma di mister Eziolino Capuano, mentre il rapporto con il diesse Luca Evangelisti si dovrebbe interrompere, nonostante il contratto si sia rinnovato in automatico per aver raggiunto la salvezza con due giornate d’anticipo.

Nel frattempo, il portiere Alessio Martorel ha deciso insieme al Taranto di rescindere il proprio contratto che scadeva a giugno 2024: in pochi giorni, questa, è la seconda rescissione dopo quella di Diaby.

Nelle prossime ore, infine, potrebbero arrivare altre buone nuove sul fronte calciomercato.