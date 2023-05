Scontro frontale, gravissima una donna. Ferita anche bimba di 3 anni

GALATINA – Le cause dello scontro sono al vaglio delle forze dell’ordine. Di certo si è trattato di un frontale. Ferite una bambina di 3 anni e due donne, una delle quali in modo grave. È successo intorno alle 14 sulla strada provinciale 18 che collega Galatina alla sua frazione, Collemeto. Due auto, una Ford Fiesta condotta da una ragazza di 32 anni di Galatina, e una Opel Corsa sulla quale viaggiavano la donna alla guida, 50enne di Galatina e la bimba, sono entrate in collisione accartocciandosi nell’impatto. La scena terribile ha fatto chiamare i soccorsi a quanti vi hanno assistito: sul posto, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, che hanno estratto dalle lamiere tutte e tre le ferite, affidandole alle ambulanze del 118 giunte nel frattempo. Queste sono partite tutte in codice rosso alla volta dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Nessuna delle persone ferite è in pericolo: una delle due donne ha riportato gravi ferite, mentre l’altra diverse fratture, ma sia loro sia la bambina sono sotto la stretta osservazione dei medici.