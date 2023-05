LECCE – Ci siamo, alle alle 20.30 la sorpresa del basket professionistico italiano, l’Andrea Pasca HDL Nardò, scenderà sui legni del PalaDesio, in terra brianzola per affrontare la prima gara dei play off di A2 di basket, con la temibile e fortissima Cantù, favorita alla promozione in A1.

Il basket neretino si gode l’inaspettato traguardo raggiunto con impegno e sudore e si prepara a vivere la difficile sfida.

Coach Gennaro Di Carlo ne ha parlato alla vigilia:

“Noi come abbiamo sempre fatto cercheremo di mettere il nostro come abbiamo fatto fin’ora, ogni partita cercheremo di migliorarci. Credo che nelle 6 partite della fase a orologio la squadra ha progressivamente fatto un passo avanti, giocheremo contro una squadra fortissima e cercheremo di andare sempre un passo oltre quello che la nostra squadra ha già fatto a Latina, secondo me. Abbiamo migliorato molto la capacità di rimanere nel match, nei momenti chiave siamo riusciti a gestire bene, i possessi importanti, non siamo perfetti ma cercheremo di migliorare ancora per capire se questo possa essere sufficiente, per arrivare almeno a gara 4”.

In occasione di Gara 1 che si giocherà questa sera e Gara 2 in programma lunedì 15 maggio alle 20.30, i tifosi del Toro che non possono raggiungere Desio potranno seguirla al Pala “Andrea Pasca” dove ci sarà un maxischermo. Mentre Gara 3 si giocherà a Lecce, al Pala San Giuseppe da Copertino, giovedì 18 maggio e anche l’eventuale Gara 4 si giocherebbe a Lecce, mentre per un’ipotetica gara 5 si tornerebbe a Desio.

La vincente si ritroverà nel tabellone una tra Pistoia e Piacenza.

Parte l’avventura, Nardò sogna e si mobilita, ma l’ostacolo questa volta è veramente mastodontico.