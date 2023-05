Primavera 1: Fiorentina-Lecce, i convocati di Coppitelli

LECCE – Il tecnico della squadra del Lecce Primavera 1, Federico Coppitelli, ha convocato i seguenti calciatori per la gara Fiorentina-Lecce, valida per la 14ª giornata di ritorno del campionato Primavera 1 TIM in programma sabato 13 maggio 2023 alle ore 13:00 presso lo Stadio Torrini di Sesto Fiorentino. La gara sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.

Questa la lista dei convocati:

PORTIERI

1. Borbei (2003)

23. Leone ( 2005)

22. Moccia (2005)

MARCATORI

3. Abdellaoui (2004)

17. Bruns (2004)

6. Hasic (2003)

20. Lemmens (2002)

5. Pascalau (2004)

ESTERNI DIFENSIVI

13. Dorgu (2004)

14. Munoz (2004)

2. Russo (2004)

CENTROCAMPISTI

10. Berisha (2003)

42. Borgo (2005)

18. Gueddar (2005)

45. Hegland (2004)

25. McJannet (2004)

15. Samek (2004)

8. Vulturar (2004)

ESTERNI OFFENSIVI

26. Corfitzen ( 2004)

24. Daka (2004)

77. Kljun (2004)

ATTACCANTI CENTRALI

11. Bruhn (2004)

9. Burnete (2004)