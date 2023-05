NBB: ultimi dettagli, play off al via sabato

BRINDISI – È tutto pronto, le squadre scaldano i motori, il grande spettacolo della massima categoria di basket nazionale sta per entrare nel vivo, domani di parte con i play off scudetto che è duro faccia a faccia tra le squadre in tabellone.

Ai nastri di partenza le due corazzate Milano e Bologna, e poi Tortona, Sassari, Venezia, Pesaro Trento e Brindisi, se i delle quali giocarono l’extra season anche lo scorso anno, in cui solo Tranto e Brindisi non c’erano.

Si gioca al meglio delle 5 gare.

La Stella del Sud inizia in trasferta con Bologna, appuntamento con gara 1 alle 20.30 di domani e poi sullo stesso parquet si torna lunedì 15 ancora alle 20.30.

Per Gara 3 Brindisi torna a casa, al PalaPentassuglia, venerdì 19 maggio alle 21.00, l’eventuale Gara 4 si giocherà domenica 21 maggio e se si dovesse arrivare alla bella si tornerebbe a Bologna martedì 23 maggio.

Le V Nere sono un avversario temibile che sulla carta con Brindisi non dovrebbe avere problemi ma i salentini partono a Bologna sulle ali di uno slogan molto chiaro: “Giocare duro e divertirsi” per l’esattezza Play hard and enjoy.

E dunque lo spettacolo può iniziare e qual che accadrà lo scopriremo. Harrison e compagni sono chiamati all’impresa e se riusciranno a passare il turno potranno veramente dire di aver fatto un miracolo sportivo.