Il Lecce sogna l’impresa a Roma con la Lazio

LECCE – Si accendono i riflettori sull’anticipo di campionato tra Lazio e Lecce, gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.45 arbitra Fabio Maresca di Napoli.

All’andata terminò 2 a 1 per i salentini con i gol di Immobile per i biancocelesti e di Strefezza e Colombo per il Lecce.

La Lazio ha 64 punti, frutto di 19 vittorie, 7 pareggi e sconfitte, ed è terza in classifica e lotta per un posto nella prossima Champion; la compagine di Sarri ha il quarto attacco più forte del campionato con 52 gol realizzati e ne ha subiti 26 e dunque può vantare la seconda difesa meno battuta.

Mentre il Lecce è sulla casella del 31, ha vinto 7 volte e pareggiato 10 al netto di 17 sconfitte, ha segnato 28 gol e ne ha subiti 41, si trova a 4 lunghezze dallo Spezia terzultimo che incontrerà nel prossimo turno.

I giallorossi arrivano alla sfida con i biancocelesti dopo la sconfitta casalinga col Verona e hanno bisogno di voltare pagina perché nelle ultime 11 gare ne hanno perse nove, e vinta e pareggiata una. La salvezza è nelle mani dei ragazzi di Baroni che però devono sbagliare quanto meno nelle prossime due partite.

Maurizio Sarri senza Vecino e Cataldi potrebbe scegliere di mandare in campo Provedel tra i pali; Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj sulla linea difensiva; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio e Luis Alberto in mezzo al campo, anche se qui potrebbe essere scelto Basic; infine Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni nel tridente.

Marco Baroni può contare sull’intera rosa e potrebbe schierare Falcone in porta; Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo in difesa; a Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Colombo e Banda in avanti.

La telecronaca della gara sarà trasmessa da Dazn e Sky, mentre sarà possibile seguire la radiocronaca su Radio Rama.

LAZIO – LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All.: Baroni ARBITRO: Fabio Maresca di Napoli ASSISTENTI: Alessandro Costanzo di Orvieto e Matteo Passeri di Gubbio; quarto uomo Juan Luca Sacchi di Macerata. In sala video al Var Michael Fabbri di Ravenna e assistente Var Salvatore Longo di Paola.

