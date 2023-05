Dopo Diaby il Taranto ha salutato Martorel

TARANTO – Dopo la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Abou Diaby, il Taranto ha comunicato anche di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del portiere Alessio Martorel che scadeva il 30 giugno 2024.

Tra il Taranto e il portiere di Vittorio Veneto non è mai sbocciato l’amore o il feeling e dunque si è deciso di separare in modo amichevole le proprie strade.

Dunque seppur ancora non sia stata ufficializzata la posizione di mister Ezio Capuano, sembra che dietro queste scelte comunque ci sia anche il benestare di chi dovrà guidare la squadra nella prossima stagione.

In tal senso c’è tanto silenzio ma, seppur l’Avellino abbia palesato il suo interesse per Capuano, alla fine il tecnico di Salerno dovrebbe firmare il triennale offerto dal presidente Massimo Giove.

Non è chiara però ancora la posizione del direttore sportivo Evangelisti che potrebbe salutare e accasarsi Pineto neopromosso in Serie C che è fortemente interessato a lui.

Dunque bisogna solo aspettare le prossime mosse ma una cosa è certa, se Capuano firmerà il triennale, significa che la società rossoblù ha deciso di alzare l’asticella delle ambizioni per le prossime tre stagioni, anche perché il buon Eziolino lo ha detto più volte di aver un sogno, quello di portare in Taranto in serie B.