Tennis, il CT di Corsano si prepara al debutto in B2

CORSANO – Tutto pronto per l’arrivo del campionato nazionale di B2 di tennis per la prima volta a Corsano. Domenica 14 maggio il CT “Maurizio Antonazzo”, infatti, esordirà nella blasonata serie cadetta dopo una cavalcata eccezionale che l’ha visto partire solo pochi anni fa dalla serie D per inanellare una serie di successi che oggi sono coronati da una prima assoluta.

“Non possiamo mascherare una certa emozione – afferma il Presidente Antonio De Giovanni – per un debutto che inseguivamo da tempo, ma che oggi è diventato una imminente e straordinaria realtà. Questo però non deve farci deconcentrare, perché abbiamo anche l’onere di continuare a giocare un buon tennis e di mantenere uno standard agonistico di alto livello, per poter competere adeguatamente con avversari di elevato spessore tecnico”.

Il CT Corsano, infatti, è inserito in un girone di non poco conto, nel quale militano avversari temibili come i circoli tennis di Bisceglie, Galatina, Angiulli di Bari, Mario Stati di Lecce, Mesagne e Trani.

I nomi che compongono la squadra del CT Corsano evidenziano un tasso tecnico di livello , con ben 9 tennisti di estrazioni, nazionalità e caratteristiche differenti: dal neo acquisto Omar Brigida, al tedesco n. 311 al mondo Timo Stodder, al n. 1 campano e fresco vincitore dell’Open di Napoli Emanuele Bastia, passando per il francese n. 410 della classifica ATP Timo Legout, per giungere ai non meno talentuosi Danilo Annecchiarico, Antonio Degiovanni, Biagio Greco, Andrea Coppola e Marco Degiovanni.

Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un campionato avvincente e divertente.