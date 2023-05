Taranto, si parte dalle certezze: Capuano resta

TARANTO – In casa Taranto dopo l’addio inaspettato di Aboubakar Diaby, risoluzione consensuale del contratto, si continua a pensare e a lavorare per il futuro. Nel club del presidente Massimo Giove, però, sicuramente non ci sarà una rivoluzione totale, ma senz’altro si manterranno le basi solide della passata stagione.

Si lavora per in vista del prossimo campionato, sempre in serie C, il tutto in attesa di riconfermare mister Eziolino Capuano che dovrebbe rimanere, ma il futuro del tecnico si dividerà da quello del direttore sportivo Luca Evangelisti che saluterà definitivamente Taranto. Un amore e un legame mai effettivamente sbocciato tra il diesse e la proprietà.

La rosa va puntellata, migliorata, ma non stravolta: la proprietà sa già bene da dove ripartire, ma ovviamente è ancora troppo presto per capire come muoversi sul mercato. Intanto, in uscita ci sono sicuramente il difensore Canalicchio, i centrocampisti Finocchi, Citarella e Fontana e, molto probabilmente, il centravanti Semprini. Per i primi ci sarà la fine del contratto, mentre bisognerà trovare la miglior formula sia per l’ivoriano che per l’ex Lucchese, legati al club, tarantino rispettivamente, fino al 2024 a al 2025.

Infine, sono state già individuate le pedine da cui ripartire e che sono state fondamentali per la passata stagione per la conquista della salvezza, con i playoff sfuggiti solo a causa della classifica avulsa. Si riparte dal portiere Vannucchi, dai difensori Formiconi, Manetta e Antonini, dagli esterni Ferrara e Mastromonaco, dall’attaccante Bifulco. Poi, si passerà alle new entry, elementi mirati e di qualità per alzare l’asticella.