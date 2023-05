Regioni “amiche delle mamme”, la Puglia è al 17° posto in Italia

PUGLIA – A pochi giorni dalla festa della mamma, nella speciale classifica delle regioni definite “amiche delle mamme” la Puglia si assesta al 17esimo posto in Italia. Una classifica stilata in base all’indice delle madri elaborato dall’Istat per Save the Children e contenuto nell’ottava edizione del rapporto ‘Le equilibriste’.

Diversi i fattori tenuti in conto per definire la graduatoria, tutti riconducibili a condizioni più o meno favorevoli come demografia, lavoro, servizi, salute, rappresentanza, violenza, soddisfazione soggettiva, per un totale di 14 indicatori da diverse fonti del sistema statistico nazionale. Fanalini di coda sono Basilicata, Campania, Sicilia, Calabria. Appena più su compare la Puglia che evidentemente paga una serie di carenze di servizi. Se nell’area della demografia, la Puglia si colloca al 12esimo posto ex aequo con il Piemonte, lontana dal primo posto occupato dalla Provincia autonoma di Bolzano nella sfera del lavoro, relativo all’occupazione delle mamme, la Puglia è 17esima. Male anche la dimensione della rappresentanza, relativa alla percentuale di donne in organi politici a livello locale per regione, nella quale la Puglia è in 18esima posizione. Male anche il posizionamento della Puglia, 18esimo posto, per i servizi alle mamme e ai loro bambini, ovvero asili nido, mense scolastiche e tempo pieno. Con riferimento alla violenza di genere, riguardo cioè la presenza di centri antiviolenza e case rifugio, la Puglia è ancora posizionata nella parte bassa della classifica al 17esimo posto.