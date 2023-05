“Regaliamo una Visita Sospesa”: firmato il protocollo d’intesa

LECCE- E’ stato firmato il protocollo d’intesa per il progetto “Regaliamo una Visita Sospesa” tra Check Up Centre e l’Associazione Angeli di Quartiere Lecce OVD.

L’iniziativa garantirà alcuni servizi sanitari di prima necessità a persone che non possono permettersi cure indispensabili: “Si tratta di un progetto ambizioso – ha dichiarato Veronica Carlino General Manager di Check Up – che vuole dimostrare come la sinergia e l’integrazione tra pubblico, privato e terzo settore sia l’unica strada perseguibile per tutelare gli interessi dell’intera comunità. “Vogliamo costituire una rete sociale composta da associazioni del terzo settore, imprese ed enti pubblici” dice la dottoressa Tonia Erriquez, presidente di Angeli di Quartiere, “al fine di coinvolgere tutto il tessuto socio-produttivo del territorio”.

Per promuovere e valorizzare le attività saranno attivate delle raccolte fondi sia tramite la promozione di un apposito codice IBAN, sia tramite salvadanai targati e numerati per raccogliere il denaro dei benefattori.