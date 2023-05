Prisma Taranto: già 4 nuovi innesti e 4 conferme, sta nascendo una squadra fisica

TARANTO – Dopo la salvezza ottenuta in Superlega all’ultima giornata di campionato, Prisma Taranto ha iniziato a guardare avanti, già prima dei play off 5° posto aveva deciso di cambiare la guida tecnica per la prossima stagione, affidando la squadra a al tecnico Vincenzo Mastrangelo, così come ha iniziato a confermare i pezzi che il nuovo allenatore ha ritenuto idonei al suo progetto e parliamo dello schiacciatore Hampus Ekstrand, classe 2003 per 196 cm, i centrali Aimone Alletti, di 207 cm classe ‘88 e Giovanni Maria Gargiulo, centrale classe ’99 per 209 cm e il libero Marco Rizzo, classe 1990 di 185 cm.

Successivamente la società guidata dal presidente Bongiovanni ha scelto di affidarsi a Mirko Corsano nel ruolo di Direttore Sportivo.

Dunque in modo silente è iniziato il lavoro di rafforzamento nell’ottica di alzare l’asticella della competitività, e da quello che possiamo vedere sta nascendo una Gioiella Prisma Taranto fisica e potente.

Sono arrivati i due possenti opposti statunitensi Kyle Russel di 205 cm e Jeffrey Jendryk di 208 centimetri, oltre allo schiacciatore Filippo Lanza 196 centimetri di forza e agilità, e al martello cubano classe 2001 Josè Miguel Gutièrrez, alto 194 centimetri e con la dinamite nel braccio.

La società rossoblù sta lavorando in modo silente, senza clamori, ed i nomi degli atleti che stanno arrivando a Taranto sono delle sorprese che nessuno aveva previsto.

Passo dopo passo verso la nuova stagione.