PNRR e altri strumenti di finanziamento: la Provincia attiva il coordinamento territoriale

LECCE – La Provincia di Lecce avrà il ruolo di regia dei processi di sviluppo sul territorio, coinvolgendo Comuni, Università del Salento e Sindacati nell’ambito del PNRR e degli altri strumenti di finanziamento. L’obiettivo è cogliere le opportunità eccezionali per ridisegnare il territorio salentino, per renderlo più competitivo, per creare occupazione di qualità, per affrontare le sfide della digitalizzazione e della riconversione green in un’ottica di sviluppo sostenibile, rappresentate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc), dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e dalla Programmazione nazionale e regionale dei Fondi strutturali e di investimento europei. Per attuare questi obiettivi, la Provincia di Lecce ha costituito il Tavolo Provinciale Territoriale, in attuazione del Protocollo d’intesa per la Governance strategica dei programmi finanziari d’investimento territoriale, già siglato da Provincia di Lecce, Università del Salento ed Organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl e Uil). Il Tavolo è composto dal presidente della Provincia, che lo presiede, dal rettore dell’Università del Salento, dall’Assemblea dei sindaci, rappresentata dal sindaco del Comune Capoluogo, da altri quattro sindaci (Monteroni, Parabita, Poggiardo e Ruffano), in rappresentanza dei Comuni dell’area adriatica, dell’area jonica, dell’area del Nord Salento e dei Comuni dell’area del Sud Salento, dal dirigente del Servizio Governance Strategica e del PNRR, Promozione Territoriale, in qualità di coordinatore del Tavolo, e da un rappresentante di Cgil, Cisl e Uil Lecce. Ad aprire i lavori del Tavolo il consigliere delegato al Coordinamento PNRR Ippazio Morciano, ed il dirigente del Servizio Governance Strategica e del PNRR Roberto Serra.

“Oggi attiviamo ufficialmente il Tavolo provinciale, che intende rendere protagonisti i territori nelle scelte omogenee che andremo a mettere in campo. Tutti insieme ci teniamo per mano, cerchiamo di accordare le esigenze e proviamo a costruire il Salento del domani e un’idea di sviluppo che parta dalle caratteristiche del territorio, attraverso la sua capacità di attrarre le singole misure di finanziamento e secondo le esigenze della modernità. Il lavoro di squadra ci ha caratterizzato come Provincia in questi anni e continuiamo così perché insieme, con il contributo di tutti, possiamo raggiungere risultati importanti”, ha dichiarato il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva.