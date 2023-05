Ordine avvocati: Fatano e Fiorenza erano eleggibili. Vanno inseriti in Consiglio

LECCE – Il Consiglio nazionale forense ha accolto il reclamo proposto dagli avvocati Raffaele Fatano e Luigina Fiorenza contro il verbale della commissione elettorale che li aveva dichiarati ineleggibili. Ora, quindi, i due legali possono e devono entrare nel consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce dal quale erano stati illegittimamente estromessi. Erano stati esclusi perché la commissione riteneva avessero violato la regola del doppio mandato consecutivo. Il Consiglio nazionale ha invece chiarito che “Le dimissioni rassegnate dai ricorrenti dopo solo due mesi dalla proclamazione alla carica di consiglieri per il quadriennio 2019-2022, rendono non computabile il mandato ai fini della ricandidatura”. Fatano e Fiorenza si sono affidati, per il reclamo, ai colleghi Carlo Panzuti e Michele Macrì.