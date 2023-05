La protesta dei lavoratori delle mense scolastiche: “Troppi tagli ai contratti”

CARMIANO – Sit in di protesta presso la sede del comune di Carmiano, organizzato dalla Cgil di lecce, che denuncia le problematiche relative alle condizioni contrattuali dei lavoratori delle mense scolastiche gestite dalla società “La Fenice”. La situazione descritta dai dipendenti dell’azienda è grave, se non gravissima, poiché in molti si sono ritrovati con un monte ore settimanale estremamente ridotto: solo 80 ore rispetto alle 180 del passato. L’organizzazione sindacale spera che le autorità di competenza possano risolvere questa delicata situazione nel minor tempo possibile, liberando da ulteriori disagi i lavoratori in questione.