Galatina, nella notte auto a fuoco nel centro storico

GALATINA – Ennesima auto a fuoco nel Salento. Stavolta l’episodio si è verifictao a Galatina in via Lillo nel cuore del centro storico. Ad essere completamente distrutta dalle fiamme è stata una Fiat Panda risultata intestata ad una donna di 58 anni residente nelle vicinanze. L’intervento dei caschi rossi ha permesso di limitare i danni alla sola autovettura senza che le fiamme potessero propagarsi ad altri mezzi presenti nelle immediate vicinanze. Dai primi riscontri operati sul posto, non vi sarebbero elementi che farebbero pensare ad un atto doloso. In ogni caso le forze dell’ordine hanno avviato le indagini.