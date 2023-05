Erba alta, topi e serpenti: “Il parco dei caduti vigili del fuoco nel degrado”

LECCE – In ricordo dei Vigili del Fuoco fu inaugurato nel 2014, siamo in via San Pietro In Lama a Lecce , nei pressi di Villa Mellone. Oggi la situazione di quel parco che doveva essere non solo il simbolo del ricordo di chi si spende quotidianamente sul campo, ma anche un luogo di aggregazione ed incontro è questa: l’erba cresce alta, tanto da impedire a chiunque di potervi accedere con tranquillità. E cresce di pari passo l’indignazione dei residenti: “Una trascuratezza inaccettabile nei confronti di un bene comune come il verde pubblico” per Giancarlo Capoccia coordinatore cittadino del MRS Lecce. Il verde pubblico rappresenta un patrimonio inestimabile per le città, non solo dal punto di vista estetico, ma soprattutto per la sua funzione ecologica e di miglioramento della qualità dell’aria che respiriamo. Parchi e giardini, spazi verdi pubblici e aree attrezzate non possono essere lasciati in uno stato di degrado e abbandono. La richiesta è quella di poter tornare a fruire di un parco bello in una zona ormai ad alta densità abitativa, in cui molti bimbi vorrebbero tornare all’aria aperta.