Brindisi verso lo spareggio: preoccupa Opoola

BRINDISI – Ciro Danucci prova a tenere isolato il gruppo dalla distrazioni che circondano la squadra. Una partita così importante va preparata al meglio, curando ogni minimo dettaglio. Preoccupano l’ambiente biancazzurro le condizioni di Opoola.

L’attaccante classe 2004 ha lasciato acciaccato lo stadio di Santa Maria Capua Vetere, al momento la società sta valutando le sue condizioni, in attesa di capire se sarà o no della gara. L’eventuale assenza del baby prodigio creerebbe non pochi problemi, aldilà dell’aspetto tecnico, é infatti il miglior marcatore della rosa, andrebbe ridisegnato completamente lo scacchiere tattico. Come 2004 si rivedrebbe Esposito come terzino sinistro, Palumbo che potrebbe ritrovare una maglia da titolare sull’out di destra. Una formazione interessante, certo, ma che non si vede da diverso tempo sul terreno di gioco. Solo il tempo e lo staff sanitario sapranno dare le giuste risposte in vista dello spareggio. I tifosi, intanto, sperano di vedere dal primo minuto, il bomber biancazzurro che ha fatto innamorare una città e acceso l’interesse di tantissimi addetti ai lavori.

Resta ancora un mistero la sede della gara con la Cavese con l’ipotesi Vibo Valentia che sarebbe stata scartata. A pochi giorni dal match più importante della stagione, supporters e società restano ancora in attesa della Lega Nazionale Dilettanti.

A. Contaldi