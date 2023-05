“Scacco al Re”, il romanzo psicologico di Andrea De Blasi

SALENTO- Un romanzo in cui ciascuno di noi potrebbe essere uno spettatore diretto e al tempo stesso fare un viaggio nel proprio Io, per iniziare a leggersi fino in fondo. C’è questo e molto di più tra le pagine dell’ultimo romanzo psicologico di Andrea de Blasi, dal titolo “Scacco al Re“.

Come si può già percepire dal titolo, la storia viene colorata come una partita di scacchi, in cui i simboli diventano le chiavi di lettura. C’è la pedina, simbolo dell’identità, la Casella, ossia il luogo dove ciascuno di noi si sente al sicuro. E ancora la scacchiera simbolo della società che ci circonda,

Per non parlare di un altro importante simbolo, ossia la mano del giocatore che muove le pedine, portando anche qui il protagonista ad una riflessione interiore.

Un romanzo quindi pieno di intrecci, ambientato nel Salento, e che vede come punto o luogo di svolta il faro della Palacìa, lì dove Gigi deciderà di lasciare le sue radici, il suo mondo, in cui è stato vittima di bullismo e violenze, per volare altrove.

“Scacco al Re” si pone così l’obiettivo di invitare tutti a effettuare un viaggio interiore e a non essere superficiali ma a saper leggere e captare i messaggi del nostro Io e di ciò che ci circonda.