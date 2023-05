Processione San Cataldo: variazione al percorso per avverse previsioni meteo

TARANTO – Considerate le avverse previsioni meteo, in via prudenziale il Comitato festeggiamenti San Cataldo comunica che il percorso della processione è stato così modificato: Largo Arcivescovado, corso Vittorio Emanuele, Piazza Castello, ponte Girevole, via Matteotti, via Margherita, via D’Aquino (sosta sotto il balcone del Carmine per il discorso dell’arcivescovo), via D’Aquino, Via Margherita, via Matteotti, Ponte Girevole e sosta per lo spettacolo pirotecnico. Il corteo riprende, proseguendo su Piazza Castello, Via Duomo e Basilica Cattedrale. In caso di pioggia persistente la processione non avrà luogo. Per le stesse motivazioni il concerto Il Mito della Taranto è rimandato a sabato 13 maggio alle ore 21 nel teatro Orfeo, con prenotazione gratuita fino ad esaurimento posti.