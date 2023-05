Lecce, Baschirotto: “Fuori la pressione, dentro con la qualità. E in campo scendiamo con i nostri tifosi”

LECCE – Il difensore Federico Baschirotto ha parlato in conferenza stampa nell’anti vigilia della sfida contro la Lazio in programma allo stadio Olimpico, venerdì sera.

Il difensore giallorosso ha analizzato cosa, secondo lui, funziona, e cosa, invece, va meno. “Secondo me, comunque, riusciamo a creare qualcosa, a mettere in difficoltà chi abbiamo davanti. Contro il Verona era una partita contratta, la posta in palio era alta e queste partite si sbloccano sugli episodi, loro hanno trovato questo tiro anche deviato. Però noi ci crediamo tuttora, restano ancora quattro partite e tutto è nelle nostre mani. Cosa non funziona? C’è poco da dire. Forse siamo poco incisivi, ci manca il gol, ma penso che lo troveremo in fretta”.

A deviarlo è stato proprio il difensore numero 6 del Lecce. “È stato un tiro fortuito, mi ha colpito sulla gamba, potevo farci poco. Sono episodi che possono girarti contro, ma pure a favore. Non dobbiamo abbatterci, ma andare avanti consapevole delle nostr forze”.

Una partita molto attesa che doveva permettere al Lecce di compiere un bel balzo in avanti. Invece ha permesso al Verona di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione. “C’era un po’ di delusione, ci tenevamo tanto, perché se guardiamo la classifica siamo a più quattro sulla zona retrocessione e poi abbiamo anche uno scontro diretto contro lo Spezia ed è tutto nelle nostre mani. Ci crediamo, bisogna andare avanti. Abbiamo la fortuna di avere una partita ravvicinata con la Lazio e dobbiamo dimostrare di meritare tutt’altro”.

Si torna subito in campo, venerdì, in casa di una Lazio che ha perso tre partite nelle ultime quattro giornate. “Tornare subito in campo per noi è meglio, abbiamo poco da perdere. La Lazio è terza in classifica, una grandissima squadra. Quindi vai in campo anche spensierato cercando di dare il meglio”.

A quattro partite dalla conclusione aumenta la pressione per una posta in palio che inseguono in quattro: Cremonese, Spezia, Verona e Lecce.

“È normale che ci sia pressione, fa parte del gioco, i punti sono importanti. Però non dobbiamo farci sopraffare dalla pressione e andare in campo sereni mettendo in campo le nostre qualità con le quali possiamo determinare le partite. Le pressioni le dobbiamo lasciare fuori”.

Un rush finale in cui sarà vietato sbagliare: il Verona è sotto di un punto. Lo Spezia di quattro, con i ligui che saranno ospiti del Lecce domenica 21 maggio.

“Puntiamo sulla fiducia che abbiamo tra di noi, siamo un gruppo unito, che si aiuta, dobbiamo essere uniti per portare a casa l’obbiettivo. La nostra forza è quella di credere nel compagno vicino, che ci può dare una mano”.

E anche ai tifosi Baschirotto lancia un appello. “Ai tifosi dico di starci vicino, perché abbiamo bisogno di loro come loro hanno bisogno di noi. In campo non dobbiamo andare solo noi, ma anche i nostri tifosi, che ci possono dare una grossa mano. E insieme possiamo raggiungere l’obiettivo. Noi eravamo delusi come loro”.