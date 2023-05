Covid, mascherine ancora obbligatorie nei reparti fragili e nelle RSA

PUGLIA – Anche se è stata dichiarata la cessazione dello stato d’emergenza, continuerà a permanere l’obbligo di mascherine in alcuni reparti ospedalieri. La circolare diramata dalla Regione Puglia, sulla base delle decisioni Ministeriali, infatti, dispone che nei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, individuati dalla direzione sanitaria, le mascherine continueranno ad essere obbligatorie. Così anche nelle strutture socio sanitarie, socio assistenziali, di lungodegenza, nelle rsa per anziani e non autosufficienti. Nei reparti non espressamente indicati e nelle sale d’attesa, l’obbligo sarà valido per gli operatori e i visitatori che presentano sintomatologia respiratoria. Per gli ambulatori medici la decisione è demandata al medico o al pediatra. Quanto ai tamponi per l’accesso ai Pronto soccorso, è a discrezione delle singole direzioni sanitarie.