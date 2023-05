Conad Lecce Volley vince a Massafra e si prepara per i Playoff

LECCE – Con un rassicurante 3 a 1 conquistato nell’ultima trasferta in terra tarantina la Conad Lecce Volley chiude il campionato di serie C e si prepara per affrontare domenica prossima i play off. Un risultato importante quello conseguito a Massafra non tanto ai fini della classifica quanto di conferma dell’ottimo percorso svolto dalla squadra giallorossa decisa a dare battaglia alle papabili per la promozione.

Un percorso importante iniziato nel girone di andata, chiuso nelle prime quattro posizioni in classifica, che ha consentito ai ragazzi di Fabio Saccomanno di partecipare alla Final Four di Coppa Puglia poi conquistata grazie alla vittoria in semifinale contro Cus Bari e in finale contro Giokids Potenza.

Un risultato provvidenziale giunto a ridosso delle prime sconfitte subite nel girone di ritorno sul campo esterno dei Falchi Ugento e del Tricase, attuale capolista del girone. La conquista del titolo regionale ha, senza dubbio, permesso alla Conad di ritrovare le giuste motivazioni e la fiducia necessaria per riprendere quota confermando il quarto posto in classifica e l’accesso di diritto ai play off.

Alla luce degli ultimi risultati la griglia di partenza per la promozione prevede per i giallorossi la sfida interna per nulla facile con il Potenza, terza del girone A del campionato, formazione ostica ben guidata in regia da Leonardo Parisi, palleggiatore con trascorsi con il Palmi di A3 e la presenza importante al centro dell’argentino Ferrenti.

Conad Lecce Volley al lavoro per per presentarsi al completo e agguerriti alla linea di partenza.

L’appuntamento per il primo turno dei play off è previsto per domenica prossima 14 maggio al PalaVentura di Piazza Palio, fischio d’inizio alle ore 19.00.