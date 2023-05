Taranto, rione Paolo VI: uomo ferito in un agguato si presenta in ospedale da solo. Indaga la Polizia

TARANTO – Agguato, la scorsa notte, a Taranto, in via XXV aprile, nel quartiere periferico Paolo VI. Un uomo è rimasto ferito. Presentatosi da solo all’ospedale Moscati, poco distante dal rione, non ha fornito alcuna spiegazione sul ferimento, attribuito dai sanitari a colpi d’arma da fuoco.

E’ stato quindi trasferito all’altro ospedale della città, il Santissima Annunziata, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione l’autore dell’agguato ha sparato almeno tre colpi ad altezza d’uomo, uno di questi ha raggiunto il 47enne alla spalla. I bossoli sono stati repertati dalla polizia scientifica, che è intervenuta sul posto con gli agenti della squadra mobile e della sezione volanti. Sono in corso le indagini per individuare il responsabile dell’agguato ed il movente.