Taranto, malore mentre è alla guida. Muore un uomo di 74 anni

TARANTO – Un uomo di 74 anni è morto questa mattina intorno alle 10 in via Japigia a Taranto mentre era alla guida della sua auto, una Ford Escort station wagon. L’anziano avrebbe accusato un malore improvviso e avrebbe provato ad accostare a ridosso di un marciapiede dove si è accasciato subito dopo essere riuscito a scendere dalla vettura. Il rapido intervento dei sanitari del 118 purtroppo non è servito a nulla: nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto far altro che constatare la morte del conducente. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale che ha dovuto chiudere temporaneamente al traffico il tratto di strada.