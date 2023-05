Spareggio Brindisi – Cavese, i tifosi si mobilitano

BRINDISI – L’ultima giornata di campionato non è stata decisiva, le due prime della classe hanno fatto il proprio dovere ma per il verdetto finale, bisognerà attendere ancora una gara.

Ancora pochi i dettagli della partita. La certezza è che si disputerà in campo neutro, ma ancora non è chiaro dove, diverse gli stadi presi in considerazione dalla Lega, tutti vagliati per dimensioni, settori, percorsi per raggiungere la struttura, difficoltà nella gestione dell’ordine pubblico e, infine, disponibilità del comune di appartenenza.

Una sfida ardua, senza ombra di dubbio con la distanza della destinazione che in teoria dovrebbe essere la stessa per le due città che si giocano il salto di categoria. Più indicazioni arrivano sulla data che dovrebbe essere confermata, a meno di ultimi e clamorosi ripensamenti in vista della due giorni elettorale. Il match è previsto per domenica 14 maggio.

I tifosi brindisini sono in trepidante attesa, senza conoscere il luogo dell’incontro, in tanti si stanno organizzando. Certamente ci sarà la presenza di molti tifosi fuori sede che proveranno a dar man forte alla squadra della propria città di origine. Una passione che si è riaccesa anche a distanza, in una storia che ha un finale incerto, ancora tutto da scrivere.

A. Contaldi