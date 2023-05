Matrimonio tra Angelo e Giuseppe: nozze in alta uniforme e picchetto d’onore

CAROVIGNO – Cerimonia in Alta Uniforme e picchetto d’onore per Angelo Orlando, appuntato scelto dei Carabinieri originario di San Pietro Vernotico ed in servizio a Palazzo Chigi e Giuseppe Pezzuto, 29enne parrucchiere originario di Ceglie Messapica che nelle scorse ore si sono uniti in matrimonio.

Un evento pieno di emozione, gioia, ma soprattutto amore, quello vero. Questo è ciò a cui hanno potuto assistere gli invitati alla cerimonia celebrata presso la masseria Caselli di Carovigno.

Il loro matrimonio civile per la prima volta ha unito due uomini in alta uniforme e con picchetto d’onore dell’arma dei Carabinieri

Hanno pronunciato il loro “sì” tra parenti e amici, poi si sono lasciati andare all’emozione e ad un bacio che ha suggellato il loro amore come si vede dalle foto e dalle immagini condivise sui social dagli stessi sposi e dagli invitati alle nozze.