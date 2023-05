Lavori Santa Rosa, mozione a sostegno esercenti: stop a canone affitto e Tari

LECCE- Alla luce dei lavori di ristrutturazione in corso al mercato di Santa Rosa e visto che l’apertura di tale cantiere ha comportato necessariamente il fermo delle attività commerciali, i consiglieri di maggioranza di Palazzo Carafa (Rotundo, Faggiano, Giannotta, Povero, Patti, Mele, Borgia, Occhineri, Murri e Valente) hanno deciso di presentare una mozione urgente al sindaco Salvemini per chiedere di esonerare gli esercenti del mercatino dal pagamento del canone di affitto e dal pagamento della Tari per il periodo di fermo delle loro attività.