Happy Casa Brindisi, ai playoff c’è subito Bologna. Vitucci: “ce la godremo”

BRINDISI – La vittoria casalinga dell’Happy Casa Brindisi nell’ultima giornata di campionato sulla Pallacanestro Trieste è valsa la settima posizione in classifica per i salentini che, così, accedono ai playoff scudetto affrontando subito i secondi della classe, la Virtus Bologna.

La gara contro Trieste, terminata con il punteggio di 92-70 ha lasciato con il sorriso coach Frank Vitucci che, in sala stampa, ha avuto modo di commentare l’ultima della regular season. “E’ stata una partita seria da parte nostra – dice – che ci lancia la volata in vista dei playoff. Ci tenevo ad avere una risposta da parte della squadra e abbiamo dimostrato di esserci a livello mentale e fisico. E’ stato un campionato molto difficile e il settimo posto è davvero un ottimo risultato di cui essere fieri e orgogliosi. Per fare bilanci è ancora presto, cerchiamo di arrivare nelle migliori condizioni a Bologna per goderci la parte più bella della stagione: i playoff che ci siamo meritati con un girone di ritorno molto importante”.

E sarà con lo slogan “Play hard and enjoy”, tanto caro proprio a Vitucci, che la New Basket Brindisi Brindisi si appresta ad affrontare per la quinta volta nella propria storia la post season Legabasket Serie A.

L’avversaria, dunque, sarà la Virtus Segafredo Bologna, attesa per una sfida dal grande fascino e blasone. Gara tre al PalaPentassuglia che si disputerà venerdì 19 maggio alle ore 21:00.

Già da ieri è partita la prevendita riservata ai possessori di un abbonamento o mini abbonamento a prezzo agevolata; contestualmente è scattata anche la vendita libera dei posti disponibili a prezzo intero al New Basket Store di Corso Garibaldi.

A partire da giovedì 11 maggio, invece, saranno visibili in mappa e acquistabili eventuali posti non confermati dagli abbonati.