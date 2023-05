Giornata mondiale Croce Rossa: fiaccolata contro la violenza sui sanitari

LECCE – Dalla sede in Viale dell’Università, attraversando le strade del centro, è arrivato a Palazzo Carafa, sede del Comune di Lecce. Una lunga fiaccolata per celebrare la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e per dire basta alla violenza su quanti operano nella Sanità.

Un corteo “per onorare soprattutto l’impegno di tutti i volontari che si sono spesi e continuano a spendersi in tutto il mondo con l’unico obiettivo di alleviare la sofferenza umana. Ogni giorno, con il loro impegno, cercano di stare vicini e dare un aiuto ai vulnerabili accendendo un faro di speranza per andare avanti”. Così il comitato di Lecce, presieduto da Antonio Zecca, ha consegnato la bandiera all’assessore Foresio in rappresentanza del Comune; bandiera che resta esposta per tutta la settimana sulla facciata di Palazzo Carafa. I volontari sono scesi in piazza per la campagna nazionale “E poi ci siamo incontrati” e, a seguito della recente uccisione della dottoressa Ester Pasqualoni di Teramo, ricordano anche la campagna CRI “NON SONO UN BERSAGLIO”, dedicando la fiaccolata a tutti i sanitari vittime di aggressioni. Hanno partecipato anche i ragazzi del liceo Virgilio Redi, campioni regionali nelle olimpiadi di primo soccorso. Domenica 14 maggio, poi, dalle 9:00 alle 13:00, in Piazza Sant’Oronzo i volontari, istruttori e soccorritori, insieme ai Giovani CRI proporranno diverse attività alla cittadinanza leccese: prove audiometriche con personale medico, dimostrazioni di manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e altro.