Coppitelli: “Ho fiducia, le analisi complete si fanno alla fine”

LECCE – Federico Coppitelli allenatore della Primavera del Lecce ospite a Piazza Giallorossa ha parlato della sua squadra che sta brillando nel massimo campionato giovanile italiano. È prima in classifica con 60 punti ed ha raggiunto la certezza matematica della qualificazione ai play off scudetto a 4 giornate dal termine, un risultato straordinario che inorgoglisce la società di Via Col. Costadura:

“Non posso nascondere la soddisfazione di tutti noi che abbiamo lavorato e dei ragazzi, è una cavalcata bellissima, sicuramente un anno che porterò nel cuore per tanto tempo e dire che è stata una cosa inaspettata sarebbe mancare di rispetto a chi ha lavorato per costruire la squadra e per il lavoro che hanno prodotti i ragazzi e lo staff”.

L’allenatore originario di Roma risponde alle domande sul momento no del Lecce di Baroni che nelle ultime 11 gare ha perso 9 volte, l’ultima in casa nello scontro diretto col Verona. Coppitelli però è fiducioso, anche perché i conti si fanno alla fine e la squadra giallorossa non è in zona retrocessione, seppur sia vicina, ed ha tutte le carte in regola per uscire fuori da questo momento negativo; non esiste una ricetta per farlo ma potrebbe bastare anche un episodio, un gol, per cambiare il corso delle cose, magari iniziando proprio dal prossimo impegno in casa della Lazio:

“È chiaro che non è questione di volontà, non sempre uno riesce a fare la partita che ha in testa, ci sono gli avversari, c’è il momento di forma di quel momento, perché giocare la stessa partita partita il giorno dopo cambia la brillantezza, il calcio è anche questo, capisco anche che in un momento negativo quando perdi due partite di seguito sembra che perdi da due anni, quindi hai paura di perdere la terza. Secondo me poi alla fine è anche come uno distribuisce le prestazioni, con la Juve era stata fatta una prestazione ottima e il Verona qualche giorno prima aveva preso sei gol in casa. Però io ho fiducia di quello che poi sarà. Le analisi complete si possono fare alla fine. È chiaro che è un momento in cui c’è questo trend negativo però a volte basta davvero poco e capisci che è stato solo un momento; magari un episodio in una partita importante come venerdì prossimo con la Lazio, magari ti gira bene, vai subito in vantaggio, dipende da tanti piccoli fattori ma la ricetta per me è difficile da trovare”.