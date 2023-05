Proseguono a rilento i lavori della pista ciclabile di Brindisi

Proseguono a rilento i lavori della pista ciclabile in viale Aldo Moro, a Brindisi. Quello dei cantieri dedicati a quest’opera, purtroppo, è un argomento spinoso che TeleRama segue, oramai, da molto tempo. Diversi i nodi della vicenda, tra questi i malumori dei residenti, che da quando sono stati avviati i lavori, hanno lamentato disagi per la carenza di posti auto, prima, ed esternato, in un secondo momento, le preoccupazioni per la viabilità. Il restringimento della carreggiata, infatti, rappresenta un problema non di poco conto, con le ambulanze e i mezzi delle forze di polizia che potrebbero restare bloccate nel traffico, congestionato a causa dei tanti bus che transitano in zona.

Inoltre, i cantieri, spesso, sono rimasti abbandonati, tanto che la stessa amministrazione comunale non ha esitato a evidenziare i disservizi procurati dalla prima ditta aggiudicataria dei lavori.

Quello della mobilità è uno degli argomenti più caldi, soprattutto, in campagna letterale, Brindisi è una città che avrebbe molto da offrire, anche parlando di trasporto sostenibile, con bellezze naturali e distanze non enormi da coprire. Cambiano i tempi, le tecnologie e i mezzi ma le idee, evidentemente, restano sempre le stesse.