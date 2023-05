Il quartiere La Rosa di Brindisi sempre più isolato

Quello delle periferie resta un argomento centrale, soprattutto nelle città del mezzogiorno, dove la presenza di numerose situazioni potenzialmente pericolose evidenzia la necessità di puntare i riflettori sui punti più estremi dei comuni.

Uno dei rioni più periferici di Brindisi, il quartiere La Rosa, manifesta diverse criticità. La prima è la mancanza di collegamenti con il centro urbano, che costringe i residenti del rione a muoversi esclusivamente con i propri mezzi, con strade piene di buche che mettono a rischio, anche, la salute delle persone. Il secondo, non meno importante, è l’assenza di servizi fondamentali per rendere la zona indipendente è maggiormente vivibile. I commercianti lamentano una situazione che oramai è diventata insostenibile, con la crisi del commercio che rappresenta un macro problema che viene sentito maggiormente in situazioni estreme come le periferie. Non basta, purtroppo, l’impegno di tanti cittadini che provano a rendere le aree periferiche della città ambienti più ospitali, vivi e sicuri. Ad esempio la casa di quartiere è una bellissima realtà che consente di vivere momenti della quotidianità diversi dal resto della giornata. La speranza è che il quartiere La Rosa, come anche le altre zone peroferiche, possa avere la stessa considerazione dei quartieri più centrali.