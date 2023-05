Di Carlo (HDL Nardò): “Rispetto per tutti, paura di nessuno”. All’orizzonte Cantù

Un traguardo incredibile quello tagliato da HDL Nardò che con la vittoria in trasferta con il Latina ha coronato un sogno. Per la prima volta nella storia la squadra neretina disputerà i play off della serie A 2 di basket.

È stato un anno particolarmente difficile per una serie di infortuni che hanno decimato la squadra allenata da Gennaro Di Carlo che ha sempre predicato calma e nel frattempo dava un’anima a quel roster che col passare delle giornate è diventato un gruppo granitico.

Adesso all’orizzonte c’è questa nuova esperienza ma il tecnico di Santa Maria Capua Vetere, seppur cosciente dell’impresa impossibile, subito dopo la gara con il Latina, lo ha ribadito, rispetto per tutti, paura di nessuno:

“Guardiamo avanti con fiducia nei play off, vedremo quali saranno gli accoppiamenti, sicuramente prenderemo una big, una delle squadre top di questo campionato, ma come abbiamo fatto fino ad ora, rispetteremo tutti, senza aver paura di nessuno”.

E così è stato Nardò ha pescato un avversario importantissimo.

Subito dopo stati resi noti i due tabelloni che compongono la fase degli spareggi per andare in serie A 1 e la squadra neretina è stata inserita nel Tabellone Argento con Treviglio, Rimini, Torino, Urania Milano, Pistoia, Piacenza e Cantù.

L’avversario di Nardò sarà il blasonato Cantù, le prime due gare si disputeranno a Desio, sabato alle 20.30 e poi lunedì, si gioca al meglio delle 5 gare.