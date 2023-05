Dehors, il Comune di Lecce accelera sulle autorizzazioni

LECCE – “L’amministrazione comunale ha messo a punto misure organizzative utili ad accelerare il più possibile la chiusura dei procedimenti. Gli uffici preposti all’analisi delle pratiche sono stati potenziati e lo saranno transitoriamente ancora nelle prossime settimane”. Lo ha detto oggi in consiglio comunale l’assessora alle Politiche Urbanistiche Rita Miglietta ha risposto alla domanda di attualità del consigliere Pasquino sulle difficoltà amministrative nel rilascio delle autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico per pubblici esercizi.

“Le ragioni dell’allungamento dei tempi di analisi e licenziamento delle pratiche – precisa – stanno però non solo nelle note carenze di personale di cui soffre il Comune, ma anche nella spesso carente documentazione allegata alle domande presentate da molti pubblici esercizi, così come previsto dal regolamento”.