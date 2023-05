Basket in carrozzina: Cisa Boys Taranto ad un passo dalla serie A

La gioia di tutti dopo una prestazione con la P maiuscola in una gara che profuma di trionfo e sogno.

Va alla Cisa Boys Taranto il primo atto della finale per conquistare la promozione nel massimo campionato di basket in carrozzina.

In un “Orazio Flacco” gremito, i tarantini si sono imposti contro la Polisportiva Nordest di Gradisca d’Isonzo per 63-53 al termine di una partita sempre condotta in avanti, ad eccezione di un piccolo passaggio a vuoto nel secondo parziale. Sugli scudi il solito Cardoso, autore di 27 punti.

Dunque gara 1 va in archivio, il 20 maggio i Boys fanno vista al Gradisca per giocare gara 2 e per provare a chiudere i giochi, nel caso in cui vincessero i padroni di casa si andrebbe alla terza gara per decretare la squadra promossa in serie A. I Boys però hanno dimostrato di avere i numeri giusti per chiudere ogni discorso e per conquistare la tanto sudata serie A.

Abbiamo ascoltato il presidente Domenico Latagliata e il coach Egidio L’Ingesso.

Egidio L’Ingesso: “Abbiamo giocato benissimo oggi, i ragazzi hanno dato tutto, fino al terzo quarto il Gradisca è stato sempre lì, punto a punto. Poi nel quarto-quarto, abbiamo preso un bel vantaggio e ce lo siamo portati avanti fino alla fine. I miei oggi avevano qualcosa in più e volevano dimostrare a questo bel pubblico accorso numeroso al palazzetto, abbiamo fatto una grande gara”.

Domenico Latagliata: “Andiamo a Gradisca, con una vittoria in tasca, andiamo fiduciosi, adesso conosciamo l’avversario, ce lo studiamo meglio, speriamo di chiudere subito in gara 2, noi a differenza loro abbiamo due possibiltià. Loro devono fare la loro partita ma noi siamo carichi, coach L’Ingesso si inventerà qualcosa di nuovo, speriamo bene, la serie A ci aspetta”.