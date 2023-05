Al Circolo Tennis Maglie la 20ª edizione del torneo internazionale Under 12

Al Circolo Tennis Maglie si è chiusa la ventesima edizione del Torneo Internazionale Under 12 – Trofeo Maglio, valida come prima tappa italiana del Tennis Europe Junior Tour.

Il tabellone femminile ha decretato vincitrice Ekaterina Dotchenko che ha superato la romana Benedetta Terzoli tesserata presso l’EUR Sporting Club, per 6-4 6-3.

Nel maschile Axel Cremonini, tesserato SC Sassuolo, ha superato Edoardo Ghiselli tesserato Country Club Racket World di Villanova di Castenaso, per 5-7 7-6.

Nel tabellone maschile si è assistito a un incontro di altissimo livello tra il campione italiano Under 11 nel singolare, Ghiselli, e il campione italiano Under 11 nel doppio, Cremonini, terminato con la vittoria di quest’ultimo per il ritiro al terzo set di Ghiselli per un problema fisico dopo altre 2 ore e mezza di gioco molto intenso e avvincente.

Mentre nelle finali per il doppio maschile la vittoria è tutta italiana con la promettente coppia Raz Ty Posca con Emanuele Pilotto che ha superato la coppia straniera Arseni Shulski e Orlando Wells per 6-1 6-2. Nel femminile vittoria delle rumene Alessia Marzia Minzat e Sara Nicole Sitar che hanno superato le italiane Olivia Serena Conticello e Carolina Pacini con un netto 6-0 6-0.

Da considerare che nei quarti di finale e semifinali si sono avute partite molto più combattute della finale dove si è riscontrata una notevole differenza non tanto tecnica ma fisica fra le due coppie.

Nel tabellone di consolazione maschile derby svizzero con la vittoria di Maxim Guerber che ha superato il connazionale Ivan Volkov per 4-2 4-1. Nel femminile Rachele Saleppico ha superato Virginia Comi per 4-1 4-1.