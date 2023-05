Virtus Francavilla, il momento delle scelte

FRANCAVILLA FONTANA – Per la Virtus Francavilla è terminato il periodo delle riflessioni in assoluto silenzio ed è arrivato quello delle decisioni importanti, quelle decisive per il futuro. Per la prossima settimana, infatti, sarebbe in programma un incontro tra il presidente Antonio Magrì, il vicepresidente Tonino Donatiello, il direttore generale Domenico Fracchiolla e il direttore sportivo Angelo Antonazzo e, naturalmente, il tecnico Antonio Calabro. Argomento fondamentale del summit sarà proprio il futuro dell’allenatore di Melendugno, arrivato a Francavilla Fontana nel maggio 2022 per sostituire Roberto Taurino. In questo momento non trapela nulla: le parti potrebbero anche dividersi e se sarà così si dovrebbe trovare un accordo, visto che Calabro ha un contratto fino al 30 giugno del 2024. Ma, il tecnico potrebbe anche proseguire la sua avventura con gli imperiali. La decisione verrà presa solo dopo un attento confronto.

Qualche settimana dopo la forte delusione per la mancata qualificazione ai play off, dopo la debacle con la Viterbese, e la fine del campionato, i biancazzurri sono pronti a programmare la prossima stagione, quella 2023/2024. Si deve anche definire il futuro della rosa. Ci saranno i rientri dai rispettivi trasferimenti a titolo temporaneo di Francesco Giorno, Leonardo Perez e Joseph Ekuban, tutti potrebbero salutare di nuovo Francavilla Fontana.

Una cosa è certa: si proverà a trattenere i top player: in primis l’attaccante Cosimo Patierno su cui ci sarebbe già l’interesse di diversi club di serie C e B.