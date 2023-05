Taranto in vacanza ma occhio al futuro, interessa Primicile

TARANTO – Il Taranto è ufficialmente in vacanza, dopo la fine degli allenamenti decisa da mister Eziolino Capuano e dal suo staff. L’ambiente tarantino è sereno e rilassato, dopo la conquista della salvezza con due giornate d’anticipo e i playoff sfuggiti solo a causa di una classifica avulsa non favorevole.

Bisogna, però, programmare la prossima stagione, quella 2023-24, ma lo si farà con la massima tranquillità e senza prendere decisioni afferrate, ma ovviamente la società sta già lavorando sottotraccia.

Manca l’ufficialità ma si dovrebbe ripartire con da Ezio Capuano a cui potrebbe essere dato anche un compito manageriale sul mercato. Prima di tutto: bisogna capire chi della rosa rimarrà o andrà via.

Dei calciatori in prestito, si tratterà con il Pisa per Tommasini. Il club toscano, in questo momento, è impegnato per conquistare i playoff per la serie B e, difficilmente, la situazione si sbloccherà a stretto giro.

Si ripartirà, inoltre, da una rosa che si conosce e ben collaudata, anche se i dubbi principali riguardano il futuro di Antonini. Il difensore è corteggiato da diversi club di B, ma anche di serie A, infatti piace a Salernitana e all’Empoli. Ma con il club ionico, nel frattempo, Antonini ha sottoscritto il rinnovo fino al 2025. Se la società rossoblù dovesse decidere di cederlo, lo farà soltanto a condizioni vantaggiose per entrambe le parti.

Intanto, sul fronte nuovi arrivi ci sono voci che indicano un interesse per Rosario Primicile, per lui potrebbe essere stata l’ultima stagione da direttore generale della Turris. Il dirigente interesserebbe in serie C oltre che al Taranto anche all’Avellino.