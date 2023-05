Stupore e riflessione, il Festival Treccani della Lingua Italiana volge al termine

LECCE – Il Festival Treccani della lingua italiana sta per volgere al termine. La tre giorni dedicata allo stupore ha messo a punto anche per la sua ultima giornata un ricco programma di appuntamenti, tra incontri tematici, lezioni e spettacoli musicali. Tra gli illustri relatori anche l’ordinario di linguistica italiana all’Università per stranieri di Siena, nonché accademico della Crusca, Massimo Palermo, che ha tenuto presso la Libreria Liberrima di Lecce una lectio magistralis dal titolo “Le tante lingue del web”: convivenza tra parola scritta, parola detta e altri linguaggi nell’infosfera.

A chiudere la sesta edizione del Festival Treccani sarà il concerto al Teatro Paisiello di Raìz, voce degli Almamegretta, con il gruppo musicale Radicanto. Dopo la tappa iniziale di Lecce, la rassegna culturale approderà anche a Roma per poi concludersi a Lecco.