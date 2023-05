Sfida salvezza al “Via del Mare”: tutto esaurito per Lecce-Verona. Le probabili formazioni

LECCE (G. Serafino) – Se non è una sfida da dentro o fuori, poco ci manca. Lecce-Hellas Verona è la partita che può indirizzare il destino di questo campionato di Serie A, una partita che da una parte può segnare uno scatto deciso verso la salvezza, mentre dall’altra può significare baratro. Divise da quattro punti in classifica, le due squadre si affronteranno nella bolgia di un “Via del Mare” ancora una volta sold out. E d’altronde non potrebbe essere altrimenti quando la posta in palio è così alta.

Complice anche il risultato dell’anticipo di ieri sera nell’altro scontro salvezza tra Cremonese e Spezia risolto con il successo dei lombardi, tornati così a sperare in una miracolosa permanenza in massima serie.

QUI LECCE – Tra le fila giallorosse, dopo aver conquistato un punto in otto partite, Hjulmand e soci si sono rialzati negli ultimi match. Pareggio amaro contro la Samp, poi il successo con l’Udinese, più le sconfitte con Milan e Juventus, che però hanno fatto seguito a prestazioni convincenti. Il Lecce è in ripresa, sia atletica che morale, e la sfida di questa sera arriva forse nel momento migliore per segnare lo sprint verso la tanto agognata permanenza in A. Nelle ultime settimane si sono messi in mostra i vari Ceesay e Oudin sarà da loro che mister Baroni ripartirà anche quest’oggi, oltre a Gabriel Strefezza che rientra dopo la squalifica. Iniziale panchina, invece, per Banda che ha smaltito un acciacco degli ultimi giorni.

A Torino, nell’infrasettimanale contro la Juve, il tecnico giallorosso ha operato qualche cambio utile per far rifiatare qualche elemento. Nessuno ha sfigurato all’Allianz Stadium, ma stasera si tornerà a puntare sull’undici titolare più collaudato. E allora, con Falcone tra i pali, tornano sulle ali Gallo e Gendrey, mentre al centro si ricomporrà la coppia formata da Baschirotto e Umtiti. In mezzo, ai lati di capitan Hjulmand, ecco Blin e Oudin, piacevolissima conferma nel ruolo di mezzala. In attacco il tridente con Di Francesco e Strefezza a supporto di Assan Ceesay.

QUI HELLAS – Per l’Hellas Verona la trasferta in Salento ha il sapore di ultima spiaggia. I gialloblu hanno interrotto bruscamente la serie di risultati utili consecutivi (con 8 punti in 4 partite) mercoledì sera contro l’Inter: un pesante 0-6 che rischia di vanificare i buoni risultati raccolti dagli scaligeri specialmente da aprile ad oggi. Se la goleada subita in settimana avrà lasciato strascichi lo scopriremo solo al fischio d’inizio. Il duo Zaffaroni-Bocchetti si affiderà al 3-4-2-1 che nella gara di andata dello scorso gennaio mandò in tilt i salentini. Montipò in porta, Dawidowicz, Hien e Magnani schierati in difesa, mezzo la linea a quattro composta da Faraoni, Abildgaard, Tameze e Depaoli, mentre Verdi agirà alle spalle di Lazovic e Gaich.

A dirigere l’incontro sarà l’internazionale Davide Massa della sezione di Imperia, fischio d’inizio alle 20.45 con apertura dei cancelli dello stadio sin dalle ore 18.30.

Sarà possibile seguire la gara su DAZN, mentre la radiocronaca sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Radio Rama.