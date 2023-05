Serie D/H, finale al cardiopalma, il Brindisi sogna la C, il Casarano i play off

Ultima giornata nel Girone H del campionato di serie D, cuore e batticuore per quanto riguarda sia la vetta e sia la zona retrocessione.

Occhi puntanti sui due testacoda che determineranno play out e promozione in serie C.

Le due squadra che comandano il campionato, Brindisi e Cavese, che lottano per la serie C, sono rispettivamente impegnate con Gladiator e Nocerina che hanno bisogno di punti per evitare i play out.

Ricordiamo che la prima è promossa in serie C e nel caso in cui dovessero arrivare in parità si giocherebbe uno spareggio in campo neutro. Dalla seconda alla quinta vanno ai play off, le ultime due retrocedono in Eccellenza, mentre dalla sestultima alla terzultima disputeranno i playout per determinare le altre due retrocessioni.

Dunque Nardò è già qualificato ai play off mentre il Casarano deve vincere a Bitonto e aspettare il risultato proprio della sfida tra Nardò e Altamura. Dunque finale al cardiopalma.

Ecco il programma completo dell’ultima giornata:

Bitonto-Casarano

Cavese-Nocerina

Città di Fasano-Barletta

Francavilla in Sinni-Martina

Gladiator-Brindisi

Gravina-Lavello

Molfetta-Afragolese

Nardò-Team Altamura

Puteolana-Matera.

Classifica: