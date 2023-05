Ngonge beffa e inguaia il Lecce: il Verona vince 1-0 al “Via del Mare”

LECCE – All’Hellas Verona basta un gol di Ngonge, nella ripresa, per battere il Lecce e per vincere lo scontro diretto del Via del Mare che si chiude sull’1-0. I giallorossi, a più quattro dalla zona retrocessione, rimangono fermi a quota 31, mentre i veronesi salgono a 30. Il percorso salvezza della squadra di Baroni si complica a quattro gare dalla fine. La squadra esce dal campo tra i fischi e il malumore della tifoseria. Nel prossimo turno, venerdì sera, i salentini andranno a fare visita alla Lazio.

IN CAMPO – Baroni si affida al miglior 4-3-3 possibile. Torna a disposizione Strefezza dopo il turno di stop, ed è pronto a ricomporre il tridente completato da Ceesay e Di Francesco. A centrocampo si rive Blin dal 1′ con Hjulmand e Oudin, che torna ad agire da mezzala. Tra i pali sempre Falcone, in difesa Gendrey riprende il proprio posto a destra e Baschirotto scala al centro accanto a Umtiti, mentre a sinistra spazio a Gallo. Per gli ospiti in difesa resta fuori Ceccherini per fare posto a Dawidowicz nel terzetto chiuso da Magnani e Hien. In avanti Gaich parte dalla panchina e la spunta Djuric come terminale offensivo. Arbitra Davide Massa di Imperia.

LA GARA, NGONGE VALE “TRE”– Al 2′ Djuric, su assist di Lazovic, colpisce di testa la traversa. Al 5′ azione corale dle Lecce, la sfera arriva a Gallo che alla fine sbaglia tutto. Al 9′ ospiti vicini al vantaggio di testa con Djuric, invitato da Lazovic, ma Falcone neutralizza. Al 15′ bella palla di Strefezza, Gendrey intercetta ma viene fermato dalla difesa ospite. Gli ultras iniziano ad incoraggiare la squadra solo dopo oltre 25′. Duda al 30′ fa tutto da solo e dalla distanza spara direttamente in Curva. In sforbiciata a fine primo tempo ci prova Di Francesco, ma finisce alta. Passano o minuti, ma risultato non cambia e si va a riposo a porte inviolate. Nessun cambio per entrambe le squadre. Al 48′ Di Francesco sguscia in velocità in avanti e la passa a Strefezza che non aggancia. Da corner, al 49′, battuto da Oudin becca Blin che non impatta bene. Nulla di fatto. Al 53′ ci prova Gallo, ma il suo tiro è fuori misura. Al 56′ Gallo per Di Francesco che non inquadra lo specchio della porta. I ritmi si alzano, ma le occasioni da gol latitano ad arrivare. Al 71′ va in gol il Verona: Ngonge con un’ azione personele sfugge al controllo di Hjulmand e dal limite lascia partire una conclusione angolata col sinistro che non lascia scampo. Banda, al 77′, parte sul filo del fuorigioco sul passaggio di Ceesay e calcia, Montipò devia sul palo ma era tutto fermo per il fuorigioco. All’87’ ci prova Banda, ma Montipò intuisce. Dopo 5′ di recupero, vince 1-0 la squadra di Zaffaroni contro un Lecce molle e sterile in zona gol.

Il tabellino

LECCE – HELLAS VERONA: 0-1

MARCATORI: 71′ Ngonge.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin (72′ Gonzalez), Hjulmand, Oudin (82′ Colombo); Strefezza, Di Francesco (72′ Banda) Allenatore: Baroni.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Faraoni (70′ De Paoli, Magnani, Hien, Dawudovicz, Abilgaard, Tameze, Duda (71′ Sulemana), Verdi (64′ Ngonge), Lazovic (88′ Terracciano); Djuric. Allenatore: Zaffaroni.

AMMONITI: 19′ Faraoni, 22′ Hjulmand, 35′ Abilgaard, 52′ Magnani, 77′ Oudin, 86′ Ngonge.

NOTE: 24.768 spettatori totali.

RECUPERO: 5’st.

ARBITRO: Massa di Imeperia.