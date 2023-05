“Lu pumu de la descordia”, la parodia in musica e in vernacolo dell’Iliade

LECCE – La parodia in musica in vernacolo dell’Iliade di Omero: è “Lu pumu de la descordia” la nuova commedia di Liliana d’Arpe portata in scena al teatro Apollo a Lecce dal gruppo teatrale “Il Saraceno”

La rappresentazione narra la guerra di Troia partendo dall’antefatto da cui ebbe origine la contesa: per l’appunto il pomo della discordia. E’ la commedia scritta e diretta da Liliana D’Arpe in scena a Lecce al Teatro Apollo. “Lu pumu de la discordia”, una gara tra le più belle dee dell’Olimpo avrà come conseguenza il ratto da parte di Paride, principe di Troia della greca Elena, moglie del re di Sparta. Sarà questo il pretesto per il re delle isole greche per dichiarare guerra ai troiani, all’effettivo scopo di impossessarsi delle ricchezze del Re Priamo . Le vicende che seguiranno, narrate in chiave comica, avranno un epilogo ben diverso dal poema omerico, affinchè i venti di guerra che agitano dolorosamente il nostro presidente del teatro. Un paio d’ore, per il pubblico entusiasta, in cui Liliana d’Arpe e i suoi “Saraceni” sono riusciti a regalare leggerezza e sorrisi.