La Banca Popolare Pugliese cresce e premia il talento

LECCE- Una banca-comunità. Una banca perfettamente incarnata nel territorio in cui opera. Una banca capace di ascoltare i propri soci, di dar loro suggerimenti preziosi e di offrire risultati economici lusinghieri e rassicuranti che vanno a braccetto con il costante e concreto impegno nel sociale. La Banca Popolare Pugliese conferma la sua mission. Nessun proclama, sia chiaro, ma la consapevolezza di giocare un ruolo importante, in particolare nel tessuto socio-economico pugliese e salentino.

Sala gremita all’Hotel Tiziano di Lecce per l’Assemblea Ordinaria 2023 dei Soci della Banca Popolare Pugliese, durante la quale è stato approvato il dividendo per il 2022, quest’anno fissato in 10 centesimi di euro per azione.

Risultati economici ragguardevoli per l’Istituto di Credito di Parabita che può vantare 101 filiali in Puglia, Basilicata, Campania, Molise e Abruzzo e punta a diventare punto di riferimento per il mondo economico del Mezzogiorno.

Una banca che guarda avanti. E premia il talento: sono 48 i vincitori delle borse di studio che la Banca ha messo a disposizione a favore dei soci o dei loro figli, per un importo totale pari a 50mila euro.