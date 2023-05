In fiamme due auto, danni ingenti

CARMIANO – TREPUZZI – Due mezzi in fiamme, uno dei due è risultato rubato. Ancora una notte di fuoco che conta due incendi, probabilmente dolosi. Nel primo caso Vigili del Fuoco al lavoro sulla provinciale che collega Leverano a Carmiano. Intorno all’una e trenta una squadra del distaccamento di Veglie è intervenuta all’interno di un appezzamento di terreno , per domare l’incendio che ha interessato una Fiat 600. Gli accertamenti che ne sono scaturiti hanno consentito di stabilire che l’auto era stata oggetto di furto. Lo spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose. Sul posto anche le Forze dell’ordine che hanno acquisito tutti gli elementi ed ora sono al lavoro per stabilire cosa sia accaduto. Poco dopo, ancora fiamme, questa volta a Trepuzzi, in via Thaon di Revel. I Vigili del fuoco hanno spento l’incendio di una Renault Modus. Il mezzo è di proprietà di un 65enne del posto . Anche in questo caso sono intervenute le forze dell’ordine, i carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, procedono con le indagini del caso.