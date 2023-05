HDL Nardò fantastica: batte Latina, conquista i play off, e scrive la storia

La gioia incontenibile e gli occhi gonfi di emozione al suono della sirena al PalaBiachini che regala ad HDL Nardò una vittoria epica con Benacquista Latina.

E per la prima volta nella sua storia il Toro entra nelle 16 squadre che si giocheranno la promozione nel massimo campionato di basket nazionale.

Al secondo anno di serie A 2 dopo un campionato fatto di alti e bassi ma di voglia, fatica, sudore, tecnica e tattica la squadra di Di Carlo compie un’impresa.

A Latina doveva vincere ed ha vinto e il sogno tanto inseguito è diventato realtà, nonostante i tantissimi infortuni che hanno falcidiato il roster granata durante tutta la stagione.

A Latina serviva una squadra che doveva badare al sodo, in 40 minuti entrambe giocavano per approdare ai play off, ad avere la meglio i salentini supportati dai tifosi arrivati da Nardò.

La gara è stata ricca di emozioni, un rincorrersi continuo, ma alla fine il tabellone ha segnato 77 a 78.

Nel primo quarto Latina ha chiuso avanti di 3 punti, 35 a 22; nel secondo Nardò ha mostrato i muscoli e con il parziale di 10 a 27 le squadre sono andate al riposo sul 35 a 49.

Nel secondo tempo Latina ha provato a reagire, Nardò ha alzato il muro difensivo, ribattendo colpo su colpo e al minuto 30 il risultato è di 48 a 64.

Nell’ultimo quarto i padroni di casa hanno lottato come leoni e recuperato ma, dopo una gara altalenante, il talento statunitense Russ Smith ha messo dentro una bomba da tre e Nardò ha toccato il cielo con un dito scoprendo il gusto dolce della gioia.

Poi il via alla festa nell’abbraccio dei suoi tifosi con il presidente Barbetta e il vicepresidente in prima linea, con coach Di Carlo che si è lasciato andare all’urlo liberatorio di chi, tassello dopo tassello, nonostante tutte le difficoltà, ha tagliato un traguardo che nessuno mai avrebbe pensato all’inizio della stagione.

Nardò giocherà i play off per andare in serie A1, incredibile ma vero… continua la cavalcata di una società che sta dimostrando di saper fare basket e adesso quel che accadrà lo scopriremo ma questa è già la più grande vittoria per una cittadina come Nardò che non ha nemmeno il palazzetto a norma per poter disputare le gare.

Per la truppa di Di Carlo adesso è tempo di festeggiare, per la società è il momento della gioia e dell’orgoglio.