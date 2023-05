Intimidazione a Presicce-Acquarica: grosso petardo contro l’abitazione di un 25enne

PRESICCE ACQUARICA– Paura alle prime luci dell’alba per un boato avvertito in via XXV Luglio a Presicce-Acquarica. Qui, intorno alle 5, un grosso petardo è stato fatto esplodere contro il portone di ingresso dell’abitazione di un 25enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

L’esplosione ha provocato danni alla facciata dell’edificio e ad una vettura parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto immediato l’intervento dei carabinieri della stazione locale che hanno avviato le indagini per risalire al o ai presunti responsabili e al movente di questo atto intimidatorio