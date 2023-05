Enrico Passaro e il suo Cerimonale di Stato

LECCE -“Non facciamo cerimonie” e “Cerimoniale: la sostanza dietro la forma”: sono questi i libri attraverso i quali Enrico Pàssaro ha raccontato la sua esperienza come Responsabile del Cerimoniale di Stato, ripercorrendo le tappe di quella che per tanti anni è stata la sua professione. Un lavoro molto complesso, dietro al quale ci sono anni di impegno e di studio e che, come ha sottolineato l’autore, non è fatto di sola forma, perchè ha alle spalle una sostanza non indifferente: la nostra Costituzione, radice e fonte del Protocollo della Repubblica.

Ad ascoltare la sua testimonianza anche gli studenti dell’istituto De Marco Valzani di Brindisi.

All’evento, organizzato da Fidapa, hanno preso parte anche il Prefetto di Lecce Luca Rotondi e il regista, attore e conduttore televisivo Michele Mirabella.